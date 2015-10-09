Казахстанский футболист из европейского клуба выделил главное качество Сатпаева

Полузащитник бельгийского "Генка", казахстанец Шахмурат Даулетов рассказал, как тренировался в академии алматинского "Кайрата" с Дастаном Сатпаевым и заявил, что уже тогда он выделялся результативностью, сообщают Vesti.kz.

Ранее Шахмурат воспитывался в академии "Кайрата", но затем перебрался в Европу, где успел дебютировать в юношеской Лиге чемпионов. Юный казахстанец выступал в турецком "Антальяспоре", бельгийском "Беерсхоте", а теперь заигран за юношескую команду "Генка".

"С ним я так много не играл, так как он выступал за 2008 год, а я — за 2009-й. Я пару раз с ним тренировался, и мы играли матчи против них, иногда встречались на турнирах. В каждом матче он всегда забивал 3–4 гола, постоянно отличался и выделялся", - сказал Шахмурат в интервью YouTube-каналу "Kassim — Это Футбол".

В текущем сезоне Сатпаев провёл 41 матч во всех турнирах, набрав 27 очков по системе "гол+пас" (19 мячей и 8 передач), а также продолжает выступления за алматинский клуб на общем этапе Лиги чемпионов. На данный момент он оценивается в три миллиона евро (1,8 миллиарда тенге).

