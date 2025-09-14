Казахстанская федерация футбола выступила с заявлением

В казахстанской премьер-лиге стартует программа обмена арбитрами, запущенная в рамках меморандума о сотрудничестве между судейскими комитетами Кыргызского футбольного союза и Казахстанской федерации футбола, передают Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба КФФ, соглашение предусматривает участие иностранных арбитров в матчах чемпионата Казахстана, а казахстанских судей — в играх за пределами страны. Такой формат позволит судьям обмениваться опытом и лучше адаптироваться к международным требованиям.

Первые назначения состоятся уже в эти выходные. Встречу "Астана" – "Елимай" обслужит арбитр из Португалии, а центральный матч тура "Кайрат" – "Актобе" доверено судье из Кыргызстана.

Программа направлена на развитие отечественного судейского корпуса. Казахстанские арбитры продолжат работать в чемпионате, при этом получат возможность выходить на международный уровень, повышать квалификацию и знакомиться с разными школами судейства.

