"Ордабасы" после провального выступления в еврокубках расстался с белорусским тренером Александром Седневым и находится в поисках нового наставника. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто может занять вакантный пост.

Расставание с Седневым было логичным, но кажется даже запоздалым шагом. Теперь клубу необходимо сохранить свое положение в чемпионате Казахстана, а именно защитить титул. И смена тренера может дать тот самый импульс команде в заключительной части сезона.

Но с точки зрения выбора кандидатов у "Ордабасы" есть определенные расхождения. В разных источниках сообщают об уже стартовавшей гонке за этот пост, ведь приход того или иного тренера - это рычаг, обеспечивающий степень влияния на всю жизнедеятельность команды.





В то же время в руководстве понимают и большой вес "раздевалки", у "Ордабасы очень возрастная команда, где есть немало авторитетных казахстанских игроков и легионеров. Пригласить местного, это значит сделать шаг в сторону казахстанского блока футболистов. Тоже самое, только в обратную сторону - если взять иностранца. Например, у шымкентцев есть часть украинских игроков, поэтому не исключено приглашение тренера как раз из Украины.

Среди местных тренеров сейчас в особом фокусе бывший капитан сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов. Он реальный кандидат на вакантный пост, но сомнения, сможет ли столь молодой специалист довести дело до чемпионства в столь непростой гонке, у руководства тоже присутствуют. Ранее всплывавшие фамилии Константина Горовенко и Али Алиева на данный момент не обсуждаются.

Вероятно, в ближайшее время могут возникнуть и другие кандидаты среди иностранцев из западной Европы. "Ордабасы" предстоит сделать важный выбор, ведь можно либо окончательно завалить сезон, либо вписать себя в историю, дважды подряд став чемпионом страны.