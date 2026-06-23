Авторитетный портал Transfermarkt обновил ценники на игроков клубов КПЛ, назвав самых подорожавших футболистов, сообщают корреспондент Vesti.kz.

Больше всего в цене прибавил вингер "Астаны" Максат Абраев, который подорожал на 800 тысяч евро и теперь стоит один миллион евро. Абраев подорожал на трансферном рынке на 443 с лишним миллиона тенге.

Это позволило Абраеву обойти Дастана Сатпаева из "Кайрата", подорожавшего на 500 тысяч евро - с трех миллионов до 3,5 миллионов. Подорожал на 277 миллионов тенге.

Топ-3 самых подорожавших игроков КПЛ замкнул юный полузащитник "Ордабасы" Жасулан Амир. 19-летний футболист добавил к своей стоимости 425 тысяч евро (свыше 235 миллионов тенге) и теперь оценивается в 500 тысяч евро.

Топ-10 самых подорожавших игроков КПЛ:Максат Абраев ("Астана") - 1 миллион евро (+800 тысяч евро);Дастан Сатпаев ("Кайрат") - 3,5 миллиона (+500 тысяч евро);Жасулан Амир ("Ордабасы") - 500 тысяч (+425 тыясяч);Темирлан Анарбеков ("Кайрат") - 800 тысяч (+400 тысяч);Иван Башич ("Астана") - 1,5 миллиона (+300 тысяч);Ойва Юккола ("Кайрат") - 700 тысяч (+250 тысяч);Азамат Туякбаев ("Кайрат") - 400 тысяч (+250 тысяч);Жоржиньо ("Кайрат") - 1 миллион (+200 тысяч);Александр Мрынский ("Кайрат") - 600 тысяч (+200 тысяч);Арсен Аширбек ("Елимай") - 400 тысяч (+200 тысяч).