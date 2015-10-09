Сатпаев подорожал на 277 миллионов перед переходом в "Челси"

Известный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость ряда казахстанских футболистов и игроков клубов КПЛ, сообщают Vesti.kz. Самым дорогостоящим остается оформляющий переход в "Челси" форвард "Кайрата" Дастан Сатпаев.

Ценник на Сатпаева после обновления 23 июня составляет 3,5 миллиона евро. 17-летний нападающий подорожал на 500 тысяч евро (около 277 миллионов тенге).

В ноябре 2025 года его стоимость составляла три миллиона евро. Второе место по-прежнему у форварда грозненского "Ахмата" Максима Самородова, которого оценивают в три миллиона евро. Топ-3 замыкает полузащитник московского "Динамо" Бахтиер Зайнутдинов - 2,5 миллиона евро.

Напомним, на прошлой неделе Сатпаев провел последний матч за "Кайрат".

Дастан аға, подари футболку, или Как Сатпаев попрощался с "Кайратом" и уехал в "Челси"

Ранее сообщалось, что лондонский "Челси" ещё в начале 2025 года достиг соглашения с "Кайратом" о трансфере футболиста. После достижения совершеннолетия в августе 2026 года Сатпаев сможет официально присоединиться к английскому клубу.

На счету Сатпаева 58 матчей за алматинцев, в которых Дастан забил 26 голов и сделал девять ассистов.

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