Казахстанец из "Астаны" подорожал на 443 миллиона и обошел Сатпаева

Авторитетный портал Transfermarkt обновил ценники на игроков клубов КПЛ, назвав самых подорожавших футболистов, сообщают корреспондент Vesti.kz.

Больше всего в цене прибавил вингер "Астаны" Максат Абраев, который подорожал на 800 тысяч евро и теперь стоит один миллион евро. Абраев подорожал на трансферном рынке на 443 с лишним миллиона тенге.

Это позволило Абраеву обойти Дастана Сатпаева из "Кайрата", подорожавшего на 500 тысяч евро - с трех миллионов до 3,5 миллионов. Подорожал на 277 миллионов тенге.

Топ-3 самых подорожавших игроков КПЛ замкнул юный полузащитник "Ордабасы" Жасулан Амир. 19-летний футболист добавил к своей стоимости 425 тысяч евро (свыше 235 миллионов тенге) и теперь оценивается в 500 тысяч евро.

Топ-10 самых подорожавших игроков КПЛ:

Максат Абраев ("Астана") - 1 миллион евро (+800 тысяч евро); Дастан Сатпаев ("Кайрат") - 3,5 миллиона (+500 тысяч евро); Жасулан Амир ("Ордабасы") - 500 тысяч (+425 тыясяч); Темирлан Анарбеков ("Кайрат") - 800 тысяч (+400 тысяч); Иван Башич ("Астана") - 1,5 миллиона (+300 тысяч); Ойва Юккола ("Кайрат") - 700 тысяч (+250 тысяч); Азамат Туякбаев ("Кайрат") - 400 тысяч (+250 тысяч); Жоржиньо ("Кайрат") - 1 миллион (+200 тысяч); Александр Мрынский ("Кайрат") - 600 тысяч (+200 тысяч); Арсен Аширбек ("Елимай") - 400 тысяч (+200 тысяч).

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