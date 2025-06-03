В Казахстане нашли второго Ламина Ямаля: вундеркинду 16 лет

Полузащитник "Кайрата" и сборной Беларуси Валерий Громыко поделился мнением о своем молодом одноклубнике Дастане Сатпаеве, а также рассказл готовности к товарищескому матчу против Казахстана, передают Vesti.kz со ссылкой на "Прессбол".

– Мы еще не успели досконально разобрать слабые и сильные стороны сборной Казахстана, но из того, что довелось увидеть, скажу, что в ней собраны весьма хорошие исполнители. Есть сильные игроки, выступающие в российской премьер-лиге – тот же Нуралы Алип из "Зенита" или Максим Самородов из "Ахмата". Пара легионеров из европейских команд. В любом случае нас ожидает непростая игра, а зрителей – интересное зрелище. Ведь казахзстанцы неплохо играют на переходах, стараются действовать быстро в атаке.

– Готовы сыграть в обоих июньских матчах сборной?

– Если наш главный тренер Карлос Алос доверит место на поле, то постараюсь не подвести. Чувствую себя готовым на сто процентов. Присутствует желание выступить и со сборной Казахстана и России. Но прекрасно понимаю, что игровое время будет зависеть от степени полученных нагрузок.

– В числе ваших одноклубников по "Кайрату" вызван Дастан Саптаев. Парню 16 лет, а он уже звезда, забивший восемь мячей в 12 турах!

– Насколько я знаю, Дастан не сыграет против нашей сборной. Но этот игрок – просто космос! Второй Ламин Ямаль!

– Вы тоже неплохо провели весеннюю часть чемпионата Казахстана – дважды отличились, три голевые передачи. К сборной, получается, готовы?

– Всегда готов! А в клубе, с большего, все получается. Однако, на мой взгляд, любой футболист хочет чаще забивать голы и отдавать результативные пасы. Я здесь не исключение – останавливаться на достигнутом нельзя. Вообще, у меня всегда в приоритете результат команды. Пока мы занимаем вторую строчку в таблице, минимально отстаем от "Астаны". Но впереди много игр.

– Позиция в клубе и сборной – идентичная?

– Да, Карлос Алос использует меня в профильном амплуа, в котором выступаю в "Кайрате". Так что ощущаю себя в своей тарелке.

Матч Беларусь - Казахстан состоится 5 июня в Минске. 9 июня в Астане подопечные Али Алиева примут Северную Македонии в отборочном цикле чемпионата мира-2026.

Напомним, что 10 февраля 2025 года "Кайрат" объявил о достижении соглашения с "Челси" о трансфере Сатпаева. В августе 2026 года, после достижения совершеннолетия, он официально присоединится к лондонскому клубу.

Этот трансфер стал рекордным. Также стало известно, какую зарплату Сатпаев будет получать в "Челси".