"Кайсар" выдал матч с 4 голами и не проиграл клубу РПЛ

Сегодня, 17 февраля, кызылординский "Кайсар" провел контрольный матч на сборах в Турции. Соперником выступил футбольный клуб "Химки" из российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе казахстанской команды дубль оформил белорусский полузащитник Василий Совпель.

Напомним, что "Кайсар" занял второе место в первой лиге и вернулся в премьер-лигу. В межсезонье новым главным тренером клуба стал россиянин Виктор Кумыков, известный казахстанским болельщикам по работе в "Атырау", "Ордабасы", "Шахтере", "Елимае", "Есиле".

Ранее кызылординцы подписали ряд легионеров. За всеми трансферными новостями в казахстанском футболе можно следить здесь.

Первый тур нового сезона КПЛ намечен на 4-5 марта. "Кайсар" возьмет старт домашним матчем с петропавловским "Кызыл-Жаром".