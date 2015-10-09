Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
"Кайсар" подписал игрока сборной Казахстана Жумата

Полузащитник молодёжной сборной Казахстана (U-21) Муслим Жумат стал игроком кызылординского "Кайсара", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Муслим Жумат является младшим братом футболиста национальной сборной Казахстана Даурена Жумата.


За время выступлений в составе "Тараза" полузащитник принял участие в 82 матчах, отметившись девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

"Талантливый воспитанник футбольной школы Тараза Муслим Жумат стал новым игроком футбольного клуба "Кайсар". Футболист молодёжной сборной Казахстана в прошлом сезоне выступал за "Тараз", где провёл 26 матчей и забил шесть голов", — говорится в сообщении клуба в Instagram.

Также Жумат вызывался в молодёжную сборную Казахстана и выходил на поле в матче квалификации чемпионата Европы U-21 против команды Молдовы.

