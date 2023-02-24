"Кайсар" объявил о трансфере вратаря-чемпиона

Футбольный клуб "Кайсар" подписал молдавского вратаря Степана Сикача, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу кызылординцев.
Соглашение рассчитано до конца года.
34-летний Сикач в прошлом сезоне выступал за уральский "Акжайык". Также в его карьере были грузинские "Самтредиа", "Динамо" (Тбилиси), "Колхети-1913", российские "Афипс", "Торпедо" (Москва), "Волгарь", "Салют" (Белгород), "Терек".
Становился чемпионом и серебряным призером в Грузии.
Напомним, что "Кайсар" в прошлом году финишировал на втором месте в первой лиге и тем самым вернулся в казахстанскую премьер-лигу.
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Первый тур нового сезона КПЛ пройдет 4-5 марта. "Кайсар" стартует домашним матчем с петропавловским "Кызыл-Жаром".