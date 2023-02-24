"Кайсар" объявил о трансфере вратаря-чемпиона

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 23:36
©instagram.com/fckaysar_official

Футбольный клуб "Кайсар" подписал молдавского вратаря Степана Сикача, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу кызылординцев.

Соглашение рассчитано до конца года.

34-летний Сикач в прошлом сезоне выступал за уральский "Акжайык". Также в его карьере были грузинские "Самтредиа", "Динамо" (Тбилиси), "Колхети-1913", российские "Афипс", "Торпедо" (Москва), "Волгарь", "Салют" (Белгород), "Терек".

Становился чемпионом и серебряным призером в Грузии.

Напомним, что "Кайсар" в прошлом году финишировал на втором месте в первой лиге и тем самым вернулся в казахстанскую премьер-лигу.

За всеми трансферными новостями в казахстанском футболе можно следить здесь.

Первый тур нового сезона КПЛ пройдет 4-5 марта. "Кайсар" стартует домашним матчем с петропавловским "Кызыл-Жаром".

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Кайсар ФК

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