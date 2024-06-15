"Кайсар" обошел "Астану" в КПЛ

Состоялся матч 11-го тура КПЛ-2024 между "Кайсаром" и "Тураном", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Кызылорде завершилась со счетом 1:1. Первыми отличились гости: гол на 12-й минуте забил Артем Архипов.

Хозяева отыгрались на 31-й минуте, когда отличился Валерий Громыко.

Благодаря этой ничьей "волки" набрали 13 очков и на один балл обходят "Астану" (они поднялись с девятого на восьмое место). Столичный клуб завтра 16 июня примет "Ордабасы".

У "Турана" восемь очков и 11 место в турнирной таблице.

В следующем туре "Кайсар" 22 июня сыграет на выезде с "Жетысу", а "Туран" 23 июня примет "Елимай".