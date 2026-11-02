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"Кайрату" предложили нового главного тренера из России

Фото: ФК "Кайрат"©

Российского тренера Заура Тедеева предложили футбольному клубу "Кайрат", передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Анара Ибрагимова, в алматинском клубе изучают кандидатуру экс-коуча тольяттинского "Акрона".

Отмечается, что сам Тедеев готов работать в чемпионатах ближнего зарубежья.

Заур Тедеев. Фото: ФК "Акрон"©

Напомним, что "Кайрат" находится без главного тренера после ухода Рафаэля Уразбахтина. Команду к матчам Лиги конференций против "Аталанты" (5 ноября) и "Мьельбю" (26 ноября) готовит тренер "Кайрат-Жастар" Жора Арутюнян.

45-летний Тедеев работал в таких клубах, как "Алания", "Ростов", "Атырау", ФАЮР и "Автодор".

Ранее сообщалось, что "Кайрат" может принять бывший наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов, подробности - тут.

"Кайрат" даст шанс тренеру академии? Его проверят в матчах Лиги конференций

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 30 21 5 4 59-23 68
2 Кайрат 30 19 8 3 60-23 65
3 Астана 30 15 9 6 48-31 54
4 Окжетпес 30 16 6 8 49-38 54
5 Актобе 30 14 7 9 47-39 49
6 Елимай 30 12 9 9 43-44 45
7 Тобол 30 12 5 13 42-42 41
8 Женис 30 9 9 12 32-40 36
9 Улытау 30 9 8 13 27-38 35
10 Кызылжар 30 9 6 15 31-42 33
11 Каспий 30 9 6 15 32-44 33
12 Иртыш 30 8 8 14 31-44 32
13 Атырау 30 6 12 12 27-35 30
14 Алтай УК 30 6 10 14 31-42 28
15 Жетысу 30 6 9 15 31-49 27
16 Кайсар 30 4 13 13 25-41 25

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