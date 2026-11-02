"Кайрату" предложили нового главного тренера из России

Российского тренера Заура Тедеева предложили футбольному клубу "Кайрат", передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Анара Ибрагимова, в алматинском клубе изучают кандидатуру экс-коуча тольяттинского "Акрона".

Отмечается, что сам Тедеев готов работать в чемпионатах ближнего зарубежья.

Заур Тедеев. Фото: ФК "Акрон"©

Напомним, что "Кайрат" находится без главного тренера после ухода Рафаэля Уразбахтина. Команду к матчам Лиги конференций против "Аталанты" (5 ноября) и "Мьельбю" (26 ноября) готовит тренер "Кайрат-Жастар" Жора Арутюнян.

45-летний Тедеев работал в таких клубах, как "Алания", "Ростов", "Атырау", ФАЮР и "Автодор".

Ранее сообщалось, что "Кайрат" может принять бывший наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов, подробности - тут.

"Кайрат" даст шанс тренеру академии? Его проверят в матчах Лиги конференций