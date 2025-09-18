КПЛ
"Кайрату" не хватает лидера из сборной Грузии. Он тащил в чемпионском сезоне

Георги Зария. Фото: ФК "Кайрат"©

Сегодня, 18 сентября, "Кайрат" стартует в основном этапе Лиги чемпионов и проведет выездной матч против лиссабонского "Спортинга". У алматинцев есть существенные потери в составе - помимо вратарей в их числе полузащитник Георги Зария. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как отсутствие грузинского фантазисты сказывается на атакующем потенциале "желто-черных".

Зария - ключевой игрок "Кайрата" в чемпионской кампании, но запасной в ЛЧ

С одной стороны влияние полузащитника сборной Грузии на еврокубковый успех "Кайрата" нельзя назвать существенным, ведь он сыграл всего три матча в квалификации ЛЧ и там всякий раз выходил лишь на замену. Но это было связано, скорее, со здоровьем игрока, нежели с потерей доверия со стороны тренерского штаба.

Первая часть сезона и матчи в чемпионате лишь подтверждали - Зария по-прежнему важная фигура в построениях "Кайрата" и один из самых креативных игроков в нынешнем ростере.

В чемпионате Казахстана до травмы Георги оформил пять голов и два ассиста в 15 матчах. То есть, он шел примерно по тому же графику, что и в прошлом, чемпионском сезоне, где у него в итоге было 6+5 по голам и ассистам в 23 играх.

Безусловно, в игровом образе Зарии есть противоречия, особенно если взять контекст концепции игры "Кайрата", построенный на большом объеме работы в прессинге. Зария менее дисциплинирован в отличие от большинства своих атакующих коллег. Но при этом он придает команде больше креатива, нестандартных решений.

Сатпаев заменил Зарию, но грузин необходим "Кайрату" в конце сезона

Со "Слованом" и "Селтиком" алматинцы играли по четко заданным алгоритмам и придерживались строгой дисциплины в обороне. Показательно, как Дастан Сатпаев отыграл как раз на позиции Зарии в выездном матче против "Селтика". Нет уверенности, что Зария сумел бы реализовать тактическое задание тренерского штаба с точки зрения обороны, как это сделал Сатпаев.

Однако, Зария мог бы значительно раскрасить игру "Кайрата" в атакующей фазе, в том числе благодаря стандартам, дальним ударам, ключевым передачам в финальную треть.

Сейчас обойма "Кайрата" выглядит ограниченной, в том числе в атаке. Возвращение Зарии на финальную часть сезона может придать команде больше вариативности и увеличит их шансы как на защиту титула КПЛ, так и в рамках выступления в Лиге чемпионов, где исполнительское мастерство всегда имеет особую значимость, а оно у хавбека сборной Грузии точно есть.

Напомним, матч Лиги чемпионов "Спортинг" - "Кайрат" пройдет в ночь с 18 на 19 сентября. Игра начнется в 00:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляцию встречи смотрите по следующей ссылке.

Фото: ФК "Кайрат"©

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
2 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
3 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
4 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
5 Интер 1 1 0 0 2-0 3
6 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
7 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
8 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
9 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
10 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
11 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
12 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
13 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
14 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
15 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
16 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
17 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
18 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
19 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
20 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
21 Челси 1 0 0 1 1-3 0
22 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
23 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
24 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0
25 Кайрат 0 0 0 0 0 0
26 Галатасарай 0 0 0 0 0 0
27 Барселона 0 0 0 0 0 0
28 Ньюкасл Юнайтед 0 0 0 0 0 0
29 Айнтрахт Фр 0 0 0 0 0 0
30 Брюгге 0 0 0 0 0 0
31 Манчестер Сити 0 0 0 0 0 0
32 Байер 0 0 0 0 0 0
33 Копенгаген 0 0 0 0 0 0
34 Наполи 0 0 0 0 0 0
35 Монако ФК 0 0 0 0 0 0
36 Спортинг Л 0 0 0 0 0 0

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 15 4 3 43-17 49
2 Астана 22 14 5 3 55-23 47
3 Тобол 21 13 5 3 37-19 44
4 Актобе 22 12 3 7 32-20 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Женис 22 7 10 5 27-21 31
8 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
11 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
12 Улытау 22 4 6 12 14-32 18
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

