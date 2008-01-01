"Кайрату", "Астане" и еще двум участникам еврокубков предложили разыграть Суперкубок Казахстана

Первая четверка клубов чемпионата Казахстана по футболу поборется за Суперкубок страны, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.



"ПФЛК внесла предложение клубам - разыграть Суперкубок между клубами из первой четверки.



По задумке организаторов мероприятия, четыре сильнейших клуба страны соберутся в одной локации (место пока не определено) до старта КПЛ. И сыграют мини-турнир. Причем за серьезный интерес.



Лига планирует найти мощного спонсора под это мероприятие, и у команд будет существенный стимул в виде призовых. Достанутся они первой тройке, но обладателю трофея, как и положено, перепадет львиная доля призового фонда. Идея клубам понравилась", - написал он.



Отметим, чемпионом стал "Кайрат", второе место досталось "Тоболу", третье - "Астане". Четвертым финишировал "Шахтер", также завоевавший право в следующем сезоне выступать в еврокубках. Турнирная таблица КПЛ-2020 приведена по этой ссылке.