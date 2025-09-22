Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин прокомментировал вратарскую ситуацию в команде перед матчем Лиги чемпионов с "Реалом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее возникла информация о возможном переходе в алматинский клуб экс-вратаря сборной Казахстана Игоря Шацкого.

"Шацкий? Я не слышал, конкретики не было, все слухи. Хочу ли я трансфера опытного вратаря? Шерхан же сейчас играет, я ему доверяю, это ответ на вратарский вопрос

Что касается Заруцкого, он должен приступить к работе на поле через неделю. Сейчас он работает в зале", - заявил Уразбахтин.