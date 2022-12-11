Пресс-атташе "Кайрата" Арман Джаксыгулов прокомментировал "СЭ" о будущем российского защитника Виктора Васина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее проходила информация, что футболист может покинуть алматинский клуб, собирающийся в следующем сезоне сделать ставку на своих воспитанников.

"Действующий контракт Виктора Васина с "Кайратом" завершился. Официальная информация о будущем игрока будет доступна на сайте клуба, об этом будет известно в конце месяца. Сейчас идут переговоры. Вся остальная информация сейчас не соответствует действительности", - сказал Джаксыгулов.

Васин перешел в "Кайрат" из ЦСКА в феврале 2022 года. Он провел за команду 32 матча и забил три гола.

34-летний Васин в России также играл за "Спартак-Нальчик", "Нижний Новгород", "Мордовию" и "Уфу". В период 2010-2017 годов привлекался в сборную России.

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