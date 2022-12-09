"Он связующее звено". Сохранит ли "Кайрат" экс-игрока сборной России?

Российский защитник Виктор Васин был одним из немногих иностранцев в составе "Кайрата" в прошедшем сезоне и его опыт помог самой молодой команде КПЛ держать определенный уровень. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о влиянии центрбека и его будущем в алматинском клубе.

Васин ехал в Казахстан с весьма спорной репутацией. В ЦСКА его часто критиковали, да, он был игроком обоймы, но на эту позицию всегда искали усиление.

После значительных потерь "Кайрата" прошлой зимой алматинцам нужен был хотя бы один опытный, мастеровитый центрбек. Благодаря хорошим отношениям с ЦСКА "Кайрат" воспользовался ситуацией и подписал Васина, чье игровое время в Москве в последние сезоны стремительно уменьшалось.

"Кайрат" штормило всю весну при Курбане Бердыеве, но вряд ли те проблемы можно было списать на того или иного игрока, сбой был системный. Васин индивидуально выделялся на фоне молодых защитников "Кайрата". Было заметно, что благодаря опыту он лучше выбирал и читал позицию, компенсируя недостаток в скорости.

На стыке сезона, когда "Кайрат" приблизился к расставанию с Бердыевым и назначению Кекера, именно российский футболист позволил команде сохранить приемлемое положение в таблице и окончательно не утонуть в кризисе. Так, Васин забил в двух турах подряд - "Шахтеру" и "Мактааралу", эти голы помогли команде одержать важные победы в очень стрессовый период сезона. К слову, именно тогда коллектив стремительно покидали другие легионеры - Канте, Алвеш и Гуральски.

После целого ряда кадровых изменений Васин и Жоао Пауло стали лидерами команды и помогали расти молодым. В чемпионате Казахстана российский центрбек провел 24 матча без замен, пропустив лишь два стартовых тура. Васин сыграл больше двух тысяч минут в сезоне, последний раз он получал так много игрового времени в "Мордовии" в сезоне-2014/15. На своей позиции Виктор объективно стал одним из лучших в КПЛ, и если его сравнивать, например, с Сергеем Малым, то надо сказать, что это два игрока сопоставимого уровня.

Известный российский агент Арсен Минасов отмечал, что Васин стал примером для молодых игроков "Кайрата", и также высказался о его будущем:

"Он связующее звено между тренером и игроками, тот человек, который может и показывает молодым футболистам, как надо тренироваться, восстанавливаться после занятий, как готовиться к тренировкам и матчам. Своим примером Васин показывает все это, хорошо сделал свою работу. Этот сезон очень полезным был для него. Думаю, что он не вернется в Россию. Не знаю, как все повернется. В "Кайрате" собирались предложить ему новый контракт".

В составе "Кайрата" на декабрьский сбор Васина нет, и это уже вызвало реакцию со стороны болельщиков, они рассчитывают, что игрок останется. Но произойдет ли это? На предстоящий УТС вызывать опытного легионера не было особого смысла, вероятно, этот сбор, скорее, рассчитан на работу с молодыми и проверку некоторых воспитанников, которые были переведены из дубля или вернулись из аренд.

Но вопрос с продлением контракта Васина все же актуален. "Кайрат" еще осенью пролонгировал соглашение с Жоао Пауло, а вот по Васину новостей не было. Возможно, стороны еще обсуждают технические и финансовые детали, но очевидно, что "Кайрату" нужен будет хотя бы один опытный защитник. Да, есть действующий контракт с Баньяком, но, с точки зрения вклада и коммуникации с командой, Васин на фоне камерунца выглядит гораздо предпочтительнее и важнее. К тому же и сам Виктор, судя по отзывам, чувствует себя в Алматы очень комфортно.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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