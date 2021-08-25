В "Кайрате" рассказали о зарплате Бердыева, целях на сезон и новых трансферах

Спортивный директор "Кайрата" Константин Лежнев в интервью Tele-sport.ru рассказал детали переговоров с Курбаном Бердыевым, о реакции футболистов алматинского клуба на назначение российского специалиста, а также о целях команды.

24 августа Бердыев возглавил "Кайрат". Контракт с 68-летним специалистом подписан до конца сезона с возможностью продления еще на два года.

- Переговоры, насколько известно, шли трудно. Короткий контракт с возможностью продления - компромисс, который устроил обе стороны?

- Да, действительно, переговоры были непростыми, их вел лично президент клуба Кайрат Боранбаев. Идея с приглашением Курбана Бекиевича возникала еще несколько лет назад, но на тот момент, к сожалению, нам не удалось достичь договоренности. Сейчас мы действительно нашли компромисс, который всех устроил, и нас это очень радует.

- Финансовый аспект играл важную роль?

- "Кайрат" - совсем не чужой для Бердыева клуб. Его становление как игрока прошло именно здесь, в Алматы. И первый тренерский опыт он получил в нашем клубе. Нет, деньги играли далеко не главную роль в переговорном процессе. Сумма контракта, конечно, разглашению не подлежит, но могу сказать, что она абсолютно адекватная.

- В контракте прописаны конкретные цели?

- "Кайрат" традиционно ставит перед собой три основные задачи: стать чемпионом Казахстана, одержать победу в розыгрыше Кубка и выйти в групповой этап европейских соревнований. У всех главных тренеров клуба эти позиции были прописаны в контрактах. Курбан Бекиевич - не исключение.

- Кто, кроме Дмитрия Кириченко, пополнит тренерский штаб по представлению Бердыева?

- Кириченко будет ассистентом, а в медицинский штаб команды войдет специалист по реабилитации Эдуард Кондуков.

- Возможны ли новые трансферы под новый штаб? В частности, подписание свободных агентов? Российский рынок открыт…

- Нет, скорее всего. Летняя трансферная кампания уже завершена.

- Как отреагировала на назначение команда? Требования ведь наверняка возрастут: у Бердыева особо не забалуешь.

- Сегодня прошла только первая тренировка после официального назначения, но уже по ней можно понять, что требования действительно возрастут. Многие футболисты "Кайрата" играли в России, и им хорошо известно о высочайших требованиях этого специалиста. Но все наши игроки - большие профессионалы, им не составит труда под них приспособиться.

- Курбан Бекиевич в хорошей форме? Может отработать на показе, если вдруг возникнет такая необходимость?

- Еще после первого в этом году приезда Бердыева нас поразила его форма. За последние годы он не то что не изменился - наоборот, стал выглядеть моложе. Он в отличной форме! Если нужно - с легкостью покажет, как правильно выполнить любой технический элемент.

Напомним, сезон-2021 "Кайрат" начал под руководством Алексея Шпилевского, в июне его сменил Кирилл Кекер, который подал в отставку после вылета из Лиги Европы. После этого обязанности главного тренера временно исполнял Артем Гавриленко.

После 19 туров "Кайрат" с 37 очками занимает третье место в КПЛ, отставая на пять баллов от лидирующего "Тобола".

26 августа в ответном матче квалификации Лиги конференций "Кайрат" примет клуб "Фола" из Люксембурга. Первый матч завершился победой алматинского клуба со счетом 4:1.

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