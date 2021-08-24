Бердыев передумал возглавлять "Кайрат". Известны причины и реакция Боранбаева

Российский специалист Курбан Бердыев передумал возглавлять "Кайрат" и выдвинул свои условия. Как сообщает tele-sport.ru, глава наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев крайне недоволен позицией, которую неожиданно занял тренер.

"Кайрат" объявил о назначении Бердыева

"Бердыеву был предложен пост главного тренера команды, после чего от него было получено предварительное согласие. В воскресенье, 22 августа, Бердыев попросил отложить решение вопроса и взял время на размышление, а в понедельник, 23 августа, предложил рокировку: главным тренером становится Дмитрий Кириченко, которому он готов помогать.

Причина, сообщает источник, заключается в том, что Бердыев не исключает продолжения карьеры в одном из клубов РПЛ. Боранбаев к такому варианту относится резко отрицательно. Развязка, возможно, наступит во вторник, 24 августа", - пишет источник.

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Напомним, сезон-2021 "Кайрат" начинал под руководством Алексея Шпилевского, в июне его сменил Кирилл Кекер, который ушел в отставку после вылета из Лиги Европы. Сейчас обязанности главного тренера временно исполняет Артем Гавриленко.

26 августа в ответном матче квалификации Лиги конференций "Кайрат" примет клуб "Фола" из Люксембурга. Первый матч завершился победой алматинского клуба со счетом 4:1.

В чемпионате Казахстана после 19 туров "Кайрат" занимает третье место, отставая от лидирующего "Тобола" на пять очков и от идущей на втором месте "Астаны" - на четыре.

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