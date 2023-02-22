Генеральный директор "Кайрата" Аскар Есимов в интервью пресс-службе клуба прокомментировал подписание израильского защитника Офри Арада, а также высказался о ситуации с камерунским защитником Давидом Экве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Аскар Асилбекович, прокомментируйте подписание нового защитника - Офри Арада.

- В первую очередь мы очень рады, что Офри будет выступать за наш клуб. За Офри Арадом мы следили давно, еще с тех пор, когда он играл против нас в еврокубках. Сейчас появилась возможность его подписать, и мы ею воспользовались. Это качественный защитник с большим международным опытом. Игрока мы подписали на взаимовыгодных с "Маккаби" условиях. Была достигнута договоренность, что "Маккаби" в течение срока аренды будет выплачивать часть его заработной платы.

- Можете прокомментировать ситуацию с Давидом Экве?

- Как вы знаете, он долго восстанавливался после серьезной травмы. В ходе текущих учебно-тренировочных сборов было заметно, что Давид по уровню уступает нашим местным игрокам, а иностранные игроки должны быть на голову выше наших. По обоюдному согласию с игроком мы приняли решение о расторжении контракта. Давид - молодой игрок, и ему нужно получать регулярную игровую практику, а такой возможности у него в "Кайрате" в ближайшем времени не будет. Желаем ему удачи в дальнейшем будущем!

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Напомним, что 24-летний Арад будет выступать за алматинский клуб на правах аренды до конца этого года. Он является воспитанником "Маккаби" (Хайфа). В его карьере также был "Хапоэль" из Рамат-Гана. В 2020-м Офри дебютировал за сборную Израиля и на сегодняшний день провел в ее составе восемь матчей.

Об уходе Экве стало известно 17 февраля.