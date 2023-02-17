В "Кайрате" определились с легионером без единого матча за клуб

Камерунский защитник Давид Экве покинул состав алматинского "Кайрата", сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что футболистом интересуются клубы из Бельгии.

20-летний Экве пополнил "Кайрат" в марте 2022 года, и с основной командой проходил учебно-тренировочный сбор в Турции. Спустя месяц камерунец порвал крестообразную связку и долгое время проходил лечение. За основу "желто-черных" не провел ни одного матча.

За всеми трансферными новостями в казахстанском футболе можно следить здесь.

Первый тур нового сезона КПЛ пройдет 4-5 марта. "Кайрат" возьмет старт домашним матчем с "Атырау".

Экс-игроки "МЮ" и "Барселоны". Главные потери КПЛ среди легионеров

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы