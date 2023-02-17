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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Экс-игроки "МЮ" и "Барселоны". Главные потери КПЛ среди легионеров

Экс-игроки "МЮ" и "Барселоны". Главные потери КПЛ среди легионеров
©https://twitter.com/aladalahclub

По громкости имен зимнее трансферное окно, скорее, нанесло ущерб чемпионату Казахстана, поскольку лигу покинули достаточно известные игроки даже в масштабах Европы. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто из знаковых легионеров попрощался с КПЛ и почему это произошло. 

Начнем с ухода главной звезды "Тобола" Зорана Тошича. Бывший игрок "Манчестер Юнайтед", ЦСКА и сборной Сербии провел свой отрезок в КПЛ на достойном уровне. Да, не было эффекта уровня Вагнера Лава, но даже в еврокубках Тошич в играх за "Тобол" показывал, что он сохранил определенную планку ниже которой не падает. Но самое важное, серб завоевал титулы с "Тоболом" и в частности долгожданное золото чемпионата Казахстана. В общем, Тошич, скорее, оправдал вложения, поэтому в его уходе есть доля сожаления. На данный момент Зоран уже дебютировал в составе греческой "Ламии", куда он перебрался в начале этого года. 

С точки зрения игрового уровня, результативности и концентрации эффектных действий, даже выше Тошича воспринимается трансфер Педро Эуженио в Саудовскую Аравию. Когда из твоей лиги уходит лучший бомбардир, это точно бросается в глаза. Эуженио прогрессировал год за годом в Казахстане и от средних позиций с "Жетысу" дошел до чемпионства с "Астаной". Португалец покинул столицу по собственной инициативе, он уже не молод, и когда прилетает предложение с окладом почти в миллион евро - отказаться просто невозможно. Теперь Эуженио в одной лиге со своим великим соотечественником Криштиану Роналду, в то время как "Астана" нашла ему замену в Литве, но пока мы не знаем, будет ли Фабьен Урега столь же эффективен, как португалец. 

Из той же "Астаны" ушел один из лучших креативных полузащитников КПЛ Жереми Манзорро. Француз с бунтарским характером провел в Казахстане аж четыре года, и последние два сезона он был частью чемпионских команд - "Тобола" и "Астаны". Нельзя сказать, что Манзорро незаменимый легионер, ведь тогда его бы продлила "Астана", но все же его игра, скорее, радовала глаз, нежели огорчала. Сейчас Жереми до сих пор свободный агент, но слухи отправляют его в азербайджанский "Карабах". 

Возможно, не самой очевидной, но все-таки потерей стоит считать Жиана Мартинса. Бразилец опять же выступал в КПЛ четыре года. Да, он не поднялся выше средних команд, но его класс и школа были заметны. Такие иностранцы позволяют поддерживать уровень лиги. Ну и показательно, что Мартинс оказался востребован за рубежом, он уехал в команду высшего дивизиона чемпионата Израиля "Кирьят-Шмона". 

Наконец, самая противоречивая фигура в этом списке - Маки Баньяк. Камерунец часто травмировался, порой играл без мотивации, но на старте своего этапа в "Кайрате" его скиллы выделялись, и стало понятно, почему Маки на старте профессионального пути оказался в праймовой "Барселоне", а затем регулярно играл в сербском топ-клубе "Партизан". И даже в своем нынешнем, разобранном состоянии, без регулярной практики в последние полгода, Баньяк нашел себе клуб в РПЛ. 

Фото: ФК "Нижний Новгород"©, ФК "ПАС Ламия"©

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КПЛ Межсезонье в КПЛ Тобол ФК Казахстан Астана ФК Кызыл-Жар СК Кайрат ФК

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