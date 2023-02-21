"Трансферная бомба". "Кайрат" подписал новичка с опытом игры в Лиге чемпионов

ФК "Кайрат" официально объявил о переходе израильского защитника Офри Арада, сообщает корерспондент Vesti.kz.

Защитник сборной Израиля будет выступать за алматинский клуб на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до конца этого года.

24-летний футболист, являющийся воспитанником "Маккаби" (Хайфа), в 2016 году дебютировал за основную команду в чемпионате Израиля.

Всего за "Маккаби" он сыграл 142 матча, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

В сезоне-2017/18 Арад на правах аренды отправился в "Хапоэль" из Рамат-Гана. За эту команду провел 36 матчей и забил четыре мяча.

Офри Арад – двукратный чемпион Израиля, обладатель Кубка и Суперкубка страны. Помимо этого, за его плечами богатый еврокубковый опыт. В сезоне-2021/22 Арад помог своей команде выйти в групповой этап Лиги конференций УЕФА, сыграв против нидерландского "Фейенорда", немецкого "Униона" и чешской "Славии". А минувшей осенью выходил на поле в матчах против ПСЖ и "Бенфики" в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

В 2020 году Офри дебютировал за сборную Израиля и на сегодняшний день провел в ее составе восемь матчей.

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