В "Кайрате" прокомментировали поражение от "Ордабасы" на 97-й минуте

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 11:20
©ФК "Кайрат"

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер лаконично высказался о матче с "Ордабасы" в рамках 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Решающий гол на 90+7-й минуте забил Бернардо Матич.

"Получился интересный и захватывающий матч, в котором было все - футбол, эмоции, страсть, борьба, несправедливость. Чтобы побеждать в таких играх, нужно совершать минимальное количество ошибок в обороне и максимально выжимать из тех моментов, которые мы создаем в атаке", - приводит слова Кекера пресс-служба клуба.

В следующем туре, 27 августа, "Кайрат" дома примет "Астану", а "Ордабасы" на выезде встретится с "Тоболом".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48
2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40
3 Астана 19 12 4 3 24-15 40
4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33
5 Кайрат 20 9 5 6 35-30 32
6 Тобол 18 8 3 7 21-23 27
7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27
8 Кайсар 20 7 4 9 23-24 25
9 Жетысу 20 7 3 10 19-28 24
10 Шахтер 20 6 5 9 24-26 23
11 Окжетпес 19 5 2 12 16-26 17
12 Мактаарал 18 4 3 11 18-25 15
13 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15
14 Каспий 20 3 5 12 21-34 14

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Метки:
Кайрат ФК Ордабасы ФК КПЛ

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