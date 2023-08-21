Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер лаконично высказался о матче с "Ордабасы" в рамках 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Решающий гол на 90+7-й минуте забил Бернардо Матич.

"Получился интересный и захватывающий матч, в котором было все - футбол, эмоции, страсть, борьба, несправедливость. Чтобы побеждать в таких играх, нужно совершать минимальное количество ошибок в обороне и максимально выжимать из тех моментов, которые мы создаем в атаке", - приводит слова Кекера пресс-служба клуба.

В следующем туре, 27 августа, "Кайрат" дома примет "Астану", а "Ордабасы" на выезде встретится с "Тоболом".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48 2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40 3 Астана 19 12 4 3 24-15 40 4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33 5 Кайрат 20 9 5 6 35-30 32 6 Тобол 18 8 3 7 21-23 27 7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27 8 Кайсар 20 7 4 9 23-24 25 9 Жетысу 20 7 3 10 19-28 24 10 Шахтер 20 6 5 9 24-26 23 11 Окжетпес 19 5 2 12 16-26 17 12 Мактаарал 18 4 3 11 18-25 15 13 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15 14 Каспий 20 3 5 12 21-34 14 Перейти на страницу турнирной таблицы →