КПЛ
Сегодня 15:20

В "Кайрате" приняли решение по Сатпаеву после дебюта в сборной Казахстана

©ФК "Кайрат"

В рамках третьего тура чемпионата Казахстана "Кайрат" сыграет на выезде против "Турана". Команды опубликовали стартовые составы на очную встречу, сообщают Vesti.kz

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В стартовом составе алматинского клуба отсутствует 16-летний нападающий Дастан Сатпаев. Ранее форвард установил исторические достижение в сборной Казахстана, став самым молодым дебютантом национальной команды в официальных матчах. 

Отметим, что ранее Сатпаев провел два матча в КПЛ и отметился забитым голом в матче с "Астаной". 

Прямую трансляцию матча "Туран" - "Кайрат" смотрите по следующей ссылке.

Сатпаев не готов к основе сборной Казахстана? Что не так в игре главного таланта страны. 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 2 1 1 0 3-1 4
3 Тобол 2 1 1 0 2-0 4
4 Актобе 2 1 1 0 2-1 4
5 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
6 Елимай 2 1 0 1 3-2 3
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Атырау 2 1 0 1 3-3 3
9 Жетысу 2 0 2 0 1-1 2
10 Женис 2 0 2 0 0-0 2
11 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
12 Кызылжар 2 0 1 1 1-3 1
13 Улытау 2 0 1 1 0-2 1
14 Ордабасы 2 0 1 1 0-4 1

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