"Кайрат" узнал соперника по второму раунду Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/22, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, "Кайрат" в случае победы над израильским "Маккаби" из Хайфы во втором раунде встретится с "Црвеной Звездой" из Белграда. Матчи пройдут 20/21 и 27/28 июля.

Первая встреча алматинского клуба с "Маккаби" в рамках первого раунда пройдет 6-7 июля в Израиле, ответная - 13-14 июля в Алматы. Подробнее о сопернике можно прочитать здесь.

Напомним, что "Кайрат" встречался с "Маккаби" в квалификации Лиги Европы-2020/21. Единственный поединок, сыгранный в Израиле, завершился победой хозяев со счетом 2:1.

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