"Кайрат" усилился футболистом за 500 миллионов перед Лигой чемпионов

Алматинский "Кайрат" объявил о возвращении в состав команды полузащитника Гиоргия Зария, передают Vesti.kz.

Во время паузы в чемпионате Казахстана лидер "желто-черных" был вызван в сборную Грузии на товарищеские матчи. Команда провела две контрольные встречи: 5 июня против Фарерских островов (1:0), а 8-го числа против Кабо-Верде (1:1).

На данный момент "Кайрат" с 33 очками и занимает второе место в турнирной таблице КПЛ. 4 июля алматинцы примут туркестанский "Туран" в рамках 15-го тура.

Зария в нынешнем сезоне провел за "Кайрат" 14 матчей, забив семь голов и отдав одну результативную передачу. Его трансферная стоимость оценивается в 900 тысяч евро (550 миллионов тенге).

А уже восьмого июля "Кайрат" стартует в Лиге чемпионов - в рамках первого квалификационного раунда сыграет на выезде со словенской "Олимпией". Ответная игра пройдет 15 июля в Алматы.

Настоящая проверка, или кому из казахстанских клубов не повезло с соперником в еврокубках?

Дастан Сатпаев подорожал на 700 миллионов и возглавил рейтинг



