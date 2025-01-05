"Кайрат" сыграет с сенсацией еврокубков! Они вышли в плей-офф, а в лидерах экс-звезды КПЛ

Чемпион Казахстана "Кайрат" опубликовал свое расписание на первый и второй учебно-тренировочные сборы (УТС) перед стартом сезона-2025. Первый же спарринг алматинцев пройдет с очень серьезным соперником. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о грядущем противостоянии.

С сегодняшнего дня, 5 января, черно-желтые приступили к первому сбору на своей базе в Алматы. Стартовый УТС продлится до 24 января. А второй пройдет с 25 января по 15 февраля в турецком Белеке, и в рамках него команду Рафаэля Уразбахтина ждет семь товарищеских игр.

Первый спарринг пройдет 29 января против действующих чемпионов Боснии и Герцеговины, команды, вышедшей в плей-офф Лиги конференций - "Бораца". Дальше пройдет встреча с новоиспеченными чемпионами Грузии из "Иберии". Также состоятся матчи с клубами РПЛ "Пари НН", махачкалинским "Динамо" и "Химками", грузинским "Самгурали" и клубом второго дивизиона России КАМАЗ.





"Кайрат" сыграет против своего экс-игрока и участника плей-офф ЛК

Тут хотелось бы сделать акцент на первом матче команды в рамках сборов - игре с "Борацом". Боснийцы являются трехкратными чемпионами своей страны и действующими обладателями данного звания. В сезоне 2024/25 они впервые в истории пробились в основную часть еврокубков, попав в общий этап Лиги конференций. Клуб мог оказаться и в Лиге Европы, но в финальном раунде квалификации проиграл венгерскому "Ференцварошу" по пенальти - 1:1 (2:3 - по пен).

В общем этапе Лиги конференций команда набрала восемь очков в шести матчах. Были обыграны кипрский АПОЭЛ в гостях (1:0) и австрийский ЛАСК дома (2:1). Вничью команда сыграла с греческим "Панатинаикосом" (1:1) и кипрской "Омонией" (0:0) дома. Поражения же случились только в выездных встречах с исландским "Викингуром" (0:2) и ирландским "Шэмрок Роверс" (0:3).

В итоге "Борац" занял 20-е место в таблице Лиги конференций и пробился в плей-офф. 13 и 20 февраля боснийцы сыграют со словенской "Олимпией" в раунде плей-офф. Они оспорят путевку в 1/8 финала.



В текущей таблице чемпионата Боснии и Герцеговины команда идет на втором месте, набрав 41 балл после 17 туров. "Борац" уступает лишь лидирующему "Зриньски" (44). Как видите, это очень серьезный соперник, который на момент матча с "Кайратом" будет находиться в финальной части подготовки ко второй половине сезона. Уже через две недели после этого клуб проведет первую игру с "Олимпией" в Лиге конференций.

Если говорить о персоналиях, то главной ударной силой "Бораца" является 32-летний сербский нападающий Джордже Деспотович. В 20 матчах этого сезона во всех турнирах он забил 12 голов, став лучшим бомбардиром команды. С 2015 по 2018 годы Джордже играл в Казахстане, выступая за "Жетысу", "Кайрат", "Астану" и "Тобол".

В стане алматинцев он провел вторую половину сезона-2015. В 17 матчах во всех турнирах забил 11 голов, в том числе мяч армянскому "Алашкерту" в Лиге Европы и дубль в ворота "Астаны" в финале Кубка Казахстана (2:1).

Но после перехода к принципиальным соперникам в "Астану", любовь болельщиков "Кайрата" к нему исчезла. Более того, Деспотович в последующие годы забил два гола в ворота алматинцев в футболке столичных.

Также можно отметить, что капитаном "Бораца" является 32-летний боснийский хавбек Срджан Граховац. В сезоне-2017 он играл за "Астану", оформив 8+2 в 36 матчах во всех турнирах. Против "Кайрата" он сыграл дважды, а в домашней для "Астаны" игре в сезоне-2017 забил поздний ответный гол, лишив алматинцев победы - 1:1.

За "Борац" Срджан выступает с лета 2023 года, а Деспотович перебрался туда в сентябре 2024-го.

В недавнем интервью нашему изданию про случайную встречу с Граховацем рассказал другой экс-хавбек "Астаны" Иван Маевский:

"Я видел, что Джордже перешел в "Борац", но с ним не на связи, потому что не встречались еще. Но была интересная история, потому что летом мы играли как раз против них товарищеский матч. Там у них сейчас выступает Срджан Граховац, он капитан, тоже приезжал, мы встретились. Было приятно, поговорили. Всегда очень рад видеть ребят, с которыми когда-то выступали вместе. Мне кажется, у нас была замечательная команда в то время, все хорошие ребята. И, действительно, очень приятно их видеть", - рассказал он.

Отметим, что "Кайрат" уже выложил состав игроков, приглашенных на второй УТС команды, в рамках которого и пройдут товарищеские игры. В список вошло большое количество молодых игроков из академии, включая проходившего просмотр в "Челси" Дастана Сатпаева, новички в лицах Еркина Тапалова и Жоржиньо Монтейру, а также девять легионеров из прошлогоднего сезона: Лука Гадрани, Александр Мартынович, Егор Сорокин, Офри Арад, Георгий Зария, Валерий Громыко, Юг Станоев, Элдер Сантана и Жоао Пауло.

Полный список вызванных доступен здесь:



Фото: ФК "Кайрат", ФК "Астана"©️