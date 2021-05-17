"Кайрат" сделал бесплатным вход на первый домашний матч после коронавируса

"Кайрат" допустит болельщиков на домашний матч 12-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Завтра, 18 мая, алматинский клуб на своем поле примет "Актобе". Вход на игру будет бесплатный. Заполняемость стадиона составит 4,5 тысячи человек.

Отметим, что при зрителях на своей арене алматинский клуб будет играть впервые после начала пандемии коронавируса.

После 11 туров КПЛ "Кайрат" идет на четвертом месте и отстает от лидирующей "Астаны" на 12 очков. Ранее появилась информация, что в команде ищут замену главному тренеру Алексею Шпилевскому.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!