"Кайрат" решил судьбу кандидата в сборную Казахстана

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 21:23
©ФК "Кайрат"

"Кайрат" объявил о продлении контракта с казахстанским футболистом Данияром Усеновым, сообщают Vesti.kz.

Новое соглашение c 22-летним полузащитником рассчитано до конца 2024 года.

Усенов свою карьеру начинал в 2018-м в составе клуба "Кайрат М" во второй лиге.

7 марта 2020-го в матче против "Тараза" дебютировал в казахстанской премьер-лиге (КПЛ).

Играл за сборные Казахстана до 16, 17 и 21 года.

Также был на карандаше тренерского штаба национальной команды.

Отметим, что "Кайрат" возьмет старт в чемпионате домашним матчем с "Атырау" 5 марта.

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