"Кайрат" приступил к поискам нового лидера вместо легионера

Российский защитник "Кайрата" Егор Сорокин с большей долей вероятности покинет команду после завершения общего этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летний футболист в зимнее межсезонье может вернуться в российский чемпионат, откуда к нему есть интерес со стороны некоторых клубов.

Что касается "Кайрата", то руководство и селекционеры клуба уже приступили к поискам нового центрального защитника на позицию Сорокина. В шорт-листе алматинцев несколько кандидатур, среди которых игрок молодежной сборной Финляндии Самули Миеттинен, украинец Иван Ордец, экс-защитник сборной Казахстана Александр Марочкин и другие.

Окончательное решение "Кайрат" примет после игр в Лиге чемпионов, когда Сорокин покинет клуб. Существует вариант, при котором представители россиянина договорятся с чемпионами Казахстана по поводу продления договора.

Добавим, что в сезоне-2025 Сорокин суммарно сыграл за "Кайрат" 39 матчей, в которых забил один гол. Из этих игр – 14 пришлись на квалификацию и основной этап Лиги чемпионов. За сборную России Сорокин сыграл один матч в 2018 году.

