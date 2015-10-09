Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 16:15
 

"Кайрат" приступил к поискам нового лидера вместо легионера

  Комментарии

Поделиться
"Кайрат" приступил к поискам нового лидера вместо легионера Егор Сорокин. Фото: ©ФК "Кайрат"

Российский защитник "Кайрата" Егор Сорокин с большей долей вероятности покинет команду после завершения общего этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Российский защитник "Кайрата" Егор Сорокин с большей долей вероятности покинет команду после завершения общего этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летний футболист в зимнее межсезонье может вернуться в российский чемпионат, откуда к нему есть интерес со стороны некоторых клубов.

Что касается "Кайрата", то руководство и селекционеры клуба уже приступили к поискам нового центрального защитника на позицию Сорокина. В шорт-листе алматинцев несколько кандидатур, среди которых игрок молодежной сборной Финляндии Самули Миеттинен, украинец Иван Ордец, экс-защитник сборной Казахстана Александр Марочкин и другие.

Окончательное решение "Кайрат" примет после игр в Лиге чемпионов, когда Сорокин покинет клуб. Существует вариант, при котором представители россиянина договорятся с чемпионами Казахстана по поводу продления договора.

Добавим, что в сезоне-2025 Сорокин суммарно сыграл за "Кайрат" 39 матчей, в которых забил один гол. Из этих игр – 14 пришлись на квалификацию и основной этап Лиги чемпионов. За сборную России Сорокин сыграл один матч в 2018 году.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Витория-Гастейс   •   Регулярный чемпионат, мужчины
15 декабря 01:00   •   не начат
Алавес
Алавес
(Витория-Гастейс)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Алавес
Ничья
Реал М
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!