"Кайрат" принял решение по воспитанникам и кандидату в сборную Казахстана

В зимнее трансферное окно "Кайрат" могут покинуть несколько воспитанников, которые не получают стабильной игровой практики в алматинском клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Кайрат" хочет усилить состав перед следующим сезоном и повысить конкуренцию. В связи с этим некоторые воспитанники, которые редко выходили в составе в этом году, могут уйти в другие клубы на правах аренды.

В частности, это касается защитников Султана Аскарова и Льва Кургина. Кроме того, пока не определился со своим будущим полузащитник сборной Казахстана Андрей Ульшин. "Кайрат" хочет сохранить хавбека в составе, однако сам футболист не уверен, будет ли он получать достаточно игровой практики в сезоне-2025.

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Отметим, что "Кайрат" продлил контракт с бразильцем Жоао Пауло и имеет действующие соглашения с большинством легионеров. Также алматинцы объявили о заключении нового соглашения с главным тренером Рафаэль Уразбхатиным.

Напомним, "Кайрат" стал чемпионом Казахстана-2024, опередив "Астану". В следующем сезоне алматинский клуб выступит в квалификации Лиги чемпионов.