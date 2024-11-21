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"Кайрат" принял решение по воспитанникам и кандидату в сборную Казахстана

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"Кайрат" принял решение по воспитанникам и кандидату в сборную Казахстана ©ФК "Кайрат"

В зимнее трансферное окно "Кайрат" могут покинуть несколько воспитанников, которые не получают стабильной игровой практики в алматинском клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В зимнее трансферное окно "Кайрат" могут покинуть несколько воспитанников, которые не получают стабильной игровой практики в алматинском клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Кайрат" хочет усилить состав перед следующим сезоном и повысить конкуренцию. В связи с этим некоторые воспитанники, которые редко выходили в составе в этом году, могут уйти в другие клубы на правах аренды.

В частности, это касается защитников Султана Аскарова и Льва Кургина. Кроме того, пока не определился со своим будущим полузащитник сборной Казахстана Андрей Ульшин. "Кайрат" хочет сохранить хавбека в составе, однако сам футболист не уверен, будет ли он получать достаточно игровой практики в сезоне-2025.

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Отметим, что "Кайрат" продлил контракт с бразильцем Жоао Пауло и имеет действующие соглашения с большинством легионеров. Также алматинцы объявили о заключении нового соглашения с главным тренером Рафаэль Уразбхатиным.

Напомним, "Кайрат" стал чемпионом Казахстана-2024, опередив "Астану". В следующем сезоне алматинский клуб выступит в квалификации Лиги чемпионов.

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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