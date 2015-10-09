Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

КПЛ
Вчера 17:20
 

"Кайрат" принял решение по Сатпаеву перед битвой с "Астаной"

  Комментарии

Поделиться
"Кайрат" принял решение по Сатпаеву перед битвой с "Астаной"

Алматинский "Кайрат" назвал состав на матч 4-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026) против "Астаны", передают Vesti.kz.

Поделиться

Продолжение
Автогол решил судьбу матча КПЛ-2026
Вчера 17:57  
"Кайрат" с голом Сатпаева разгромил "Астану" в матче КПЛ
Вчера 19:54  
Громкой сенсацией и удалением завершился матч Чеснокова в "Хартсе"
Вчера 20:08  
Тренер "Астаны" сделал заявление после разгрома от "Кайрата"
Вчера 21:55  

С первых минут на поле выйдут главные звёзды "жёлто-чёрных" - форвард Дастан Сатпаев и голкипер Темирлан Анарбеков.

Состав "Кайрата"

  • Анарбеков (вр);
  • Кургин;
  • Африко;
  • Мартынович (к);
  • Мрынский;
  • Оксанен;
  • Садыбеков;
  • Сатпаев;
  • Юккола;
  • Жожиньо;
  • Эдмилсон.

Состав "Астаны"

  • Сейсен (вр);
  • Бартолец;
  • Вороговский;
  • Касым;
  • Шомко;
  • Караман;
  • Башич;
  • Исламхан;
  • Томасов (к);
  • Абраев;
  • Басманов.

Встреча между "Кайратом" и "Астаной" пройдёт 5 апреля на "Центральном стадионе" в Алматы и начнётся в 18:00 по казахстанскому времени.

После трёх туров обе команды набрали по семь очков.

Прямая трансляция встречи доступна по этой ссылке.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 6-0 10
2 Елимай 4 2 2 0 7-3 8
3 Ордабасы 4 2 2 0 7-3 8
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Астана 4 2 1 1 6-5 7
6 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
7 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
8 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
9 Жетысу 4 1 2 1 4-6 5
10 Атырау 4 0 4 0 2-2 4
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 4 0 3 1 1-3 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Каспий 4 0 1 3 2-6 1
16 Тобол 4 0 1 3 3-9 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Милан   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Вчера 23:45   •   закончен
Интер
Интер
(Милан)
5:2
Рома
Рома
(Рим)
Кто победит в основное время?
Интер

64%

Ничья

15%

Рома

21%

Проголосовало 75 человек

Реклама

Живи спортом!