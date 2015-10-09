"Кайрат" принял решение по Сатпаеву перед битвой с "Астаной"

Алматинский "Кайрат" назвал состав на матч 4-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026) против "Астаны", передают Vesti.kz.

С первых минут на поле выйдут главные звёзды "жёлто-чёрных" - форвард Дастан Сатпаев и голкипер Темирлан Анарбеков.

Состав "Кайрата"

Анарбеков (вр);

Кургин;

Африко;

Мартынович (к);

Мрынский;

Оксанен;

Садыбеков;

Сатпаев;

Юккола;

Жожиньо;

Эдмилсон.

Состав "Астаны"

Сейсен (вр);

Бартолец;

Вороговский;

Касым;

Шомко;

Караман;

Башич;

Исламхан;

Томасов (к);

Абраев;

Басманов.

Встреча между "Кайратом" и "Астаной" пройдёт 5 апреля на "Центральном стадионе" в Алматы и начнётся в 18:00 по казахстанскому времени.

После трёх туров обе команды набрали по семь очков.

