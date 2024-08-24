"Кайрат" понес потерю перед матчем КПЛ

Нападающий "Кайрата" Элдер Сантана пропустит матч 18-го тура КПЛ-2024 против "Тобола", сообщают Vesti.kz.

В матче 17-го тура против "Кызыл-Жара" (1:0) бразильский форвард получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в сезоне. Поэтому, ближайшую игру с "Тоболом" легионер "Кайрата" пропустит.

В текущем сезоне Сантана провел 16 матчей, в которых забил один гол и оформил один ассист.

"Кайрат" лидирует в КПЛ-2024, набрав 31 очко. У идущего вторым "Актобе" 30 баллов.

У "Тобола" 22 балла и пятое место.