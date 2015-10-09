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"Кайрат" подпишет защитника сборной Казахстана? Алматинцы хотят заменить топового легионера

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"Кайрат" подпишет защитника сборной Казахстана? Алматинцы хотят заменить топового легионера ©КФФ

Открытие летнего трансферного окна для "Кайрата" может стать периодом серьезных перемен и обновлений, в частности, в линии обороны. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему алматинцы вновь готовы побороться за Адильбека Жумаханова и кого он в перспективе должен заменить.

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Открытие летнего трансферного окна для "Кайрата" может стать периодом серьезных перемен и обновлений, в частности, в линии обороны. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему алматинцы вновь готовы побороться за Адильбека Жумаханова и кого он в перспективе должен заменить.

Зимой у алматинцев был предметный интерес к Жумаханову. Тогда по 22-летнему защитнику сборной Казахстана был официальный оффер - 50 миллионов тенге за выкуп трансфера, контракт на пять лет, зарплата около 3 миллионов тенге. На тот момент предложение не устроило ни игрока, ни его представителей. Как известно, позже Жумаханов ушел в "Елимай" и там, вероятно, предложили больше.

Жумаханов отлично адаптировался в "Елимае" и выглядит там стопроцентным игроком основы. То есть, свои качества в рамках другой команды он подтвердил.

Но почему же "Кайрату" вновь мог понадобится молодой казахстанский защитник? Да, есть монолитная связка в лице Александра Мартыновича и Егора Сорокина, по суммарным качествам и опыту - это один из лучших дуэтов в лиге, если не лучший.

Но проблема в том, что за спинами экс-игроков РПЛ вдруг не нашлось равноценной замены. Лука Гадрани до сих пор не играет из-за травмы и слухи о разрыве контракте с ним небезосновательны. Дамир Касабулат в этом сезоне играет где угодно, но только не на профильной позиции центрбека. Александр Широбоков выходил в четырех играх сезона, из них проиграли в двух. Не сказать, что это прямая вина Широбокова, но очевидно, что пока свой воспитанник не может равноценно заменить лидеров обороны.

В итоге, всплывающая кандидатура Жумаханова в таком контексте выглядит логичной. Другое дело, а зачем "Елимаю" отпускать игрока сборной Казахстана в стан конкурента посреди сезона?

Источник сообщает, что "Кайрат" готов заплатить компенсацию и включить в сделку нескольких воспитанников, но насколько это близко к истине - вопрос.

22-летний Жумаханову играет за "Елимай" с января 2025 года. Контракт казахстанца рассчитан до 31 декабря 2026-го.

В сезоне-2025  Жумаханова провел 13 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет гол и голевую передача в 13 матчах во всех турнирах. За сборную Казахстана игрок провел одну игру. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 350 тысяч евро.

Фото: ФК "Кайрат"©

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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