Новые лидеры? Почему от Чеснокова и Самородова зависит результат сборной Казахстана

Для сборной Казахстана предстоящий матч с Северной Македонией в отборочном цикле ЧМ-2026 представляется одним из важнейших с точки зрения турнирных задач. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, по каким причинам Максим Самородов и Ислам Чесноков должны определять игру нашей команды.

В сборной Казахстана есть две важнейшие потери - это Бахтиер Зайнутдинов и Абат Аймбетов. Опытные, статусные игроки, лидеры по духу, выступающие в сильном европейском чемпионате. Именно они могли повести команду за собой в игре с македонцами.

Но в их отсутствии бремя лидерство на себя должны взять другие. И если взглянуть на атаку и стартовые матчи квалификации, там выделялись наши вингеры - Самородов и Чесноков. Чесноков заработал пенальти в игре с Уэльсом, а Самородов оформил гол+пас против Лихтенштейна.

Как у Макса, так и у Ислама позитивные отрезки в клубной карьере. Чесноков вот-вот переедет в Европу, но в "Тоболе" он вновь выдает качественный период. В 10 играх КПЛ у Ислама 5 результативных действий. Он лидер костанайского клуба по всем параметрам и вероятно, на сегодня, сильнейший казахстанский футболист во всей лиге.

Самородов в свою очередь достойно провел первый сезон в РПЛ. У него 10 результативных действий (6 голов плюс 4 ассиста), в 26 матчах. Для "Ахмата", который сменил тренера по ходу сезона и где была нестабильность результатов, это весьма положительное резюме.

В матче с Северной Македонией индивидуальные действия игроков нашей атаки выйдут на первый план. Македонцы хорошо обороняются системно, например, Уэльс им забил лишь на 96-й минуте.

Именно поэтому техничные, непредсказуемые, напористые Самородов и Чесноков должны брать игру на себя в предстоящем матче. Они должны разрушить структурность игры соперника с помощью своих сильных сторон.

Да, вы можете напомнить еще и о Дастане Сатпаеве, он лучший бомбардир КПЛ, классно сыгравший в недавней битве с "Актобе". Но все же, давайте не забывать, что Сатпаеву всего 16 лет и количество проведенных им игр на высоком международном уровне пока ограничено. Поэтому возлагать главные надежды именно на Дастана на сегодня неправильно.

А вот Чесноков и Самородов уже прошли многие, они нынешнее лицо сборной, которые выходят на пик своей карьеры. И в противостоянии с Северной Македонией от них мы вправе ожидать вдохновенной, яркой и результативной игры.