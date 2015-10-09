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Новые лидеры? Почему от Чеснокова и Самородова зависит результат сборной Казахстана

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Новые лидеры? Почему от Чеснокова и Самородова зависит результат сборной Казахстана ©КФФ

Для сборной Казахстана предстоящий матч с Северной Македонией в отборочном цикле ЧМ-2026 представляется одним из важнейших с точки зрения турнирных задач. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, по каким причинам Максим Самородов и Ислам Чесноков должны определять игру нашей команды. 

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Для сборной Казахстана предстоящий матч с Северной Македонией в отборочном цикле ЧМ-2026 представляется одним из важнейших с точки зрения турнирных задач. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, по каким причинам Максим Самородов и Ислам Чесноков должны определять игру нашей команды. 

В сборной Казахстана есть две важнейшие потери - это Бахтиер Зайнутдинов и Абат Аймбетов. Опытные, статусные игроки, лидеры по духу, выступающие в сильном европейском чемпионате. Именно они могли повести команду за собой в игре с македонцами. 

Но в их отсутствии бремя лидерство на себя должны взять другие. И если взглянуть на атаку и стартовые матчи квалификации, там выделялись наши вингеры - Самородов и Чесноков. Чесноков заработал пенальти в игре с Уэльсом, а Самородов оформил гол+пас против Лихтенштейна. 

Как у Макса, так и у Ислама позитивные отрезки в клубной карьере. Чесноков вот-вот переедет в Европу, но в "Тоболе" он вновь выдает качественный период. В 10 играх КПЛ у Ислама 5 результативных действий. Он лидер костанайского клуба по всем параметрам и вероятно, на сегодня, сильнейший казахстанский футболист во всей лиге.

Самородов в свою очередь достойно провел первый сезон в РПЛ. У  него 10 результативных действий (6 голов плюс 4 ассиста), в 26 матчах. Для "Ахмата", который сменил тренера по ходу сезона и где была нестабильность результатов, это весьма положительное резюме.

В матче с Северной Македонией индивидуальные действия игроков нашей атаки выйдут на первый план. Македонцы хорошо обороняются системно, например, Уэльс им забил лишь на 96-й минуте. 

Именно поэтому техничные, непредсказуемые, напористые Самородов и Чесноков должны брать игру на себя в предстоящем матче. Они должны разрушить структурность игры соперника с помощью своих сильных сторон. 

Да, вы можете напомнить еще и о Дастане Сатпаеве, он лучший бомбардир КПЛ, классно сыгравший в недавней битве с "Актобе". Но все же, давайте не забывать, что Сатпаеву всего 16 лет и количество проведенных им игр на высоком международном уровне пока ограничено. Поэтому возлагать главные надежды именно на Дастана на сегодня неправильно. 

А вот Чесноков и Самородов уже прошли многие, они нынешнее лицо сборной, которые выходят на пик своей карьеры. И в противостоянии с Северной Македонией от них мы вправе ожидать вдохновенной, яркой и результативной игры. 

 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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