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Алиева заменили на иностранного тренера. Подробности

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Алиева заменили на иностранного тренера. Подробности ©ФК "Женис"

Столичный клуб "Женис" объявил о смене главного тренера. Руководство команды назначило новым наставником украинского специалиста Андрея Демченко, передают Vesti.kz.

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Столичный клуб "Женис" объявил о смене главного тренера. Руководство команды назначило новым наставником украинского специалиста Андрея Демченко, передают Vesti.kz.

48-летний украинский специалист уже приступил к работе с коллективом. Как сообщает пресс-служба астанчан, Пиралы Алиев, занимавший пост исполняющего обязанности, продолжит свою деятельность в клубе в роли помощника главного тренера.


Андрей Демченко обладает внушительным послужным списком как в роли футболиста. В период игровой карьеры он успел поиграть за легендарный амстердамский "Аякс", в составе которого стал обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. Однако закрепиться в основном составе голландского гранда Демченко не сумел и вскоре продолжил карьеру на родине — в запорожском "Металлурге".

Уже в тренерской профессии он получил международный опыт, возглавив грузинский клуб "Дила", с которым работал на уровне национального чемпионата.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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