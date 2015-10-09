Алиева заменили на иностранного тренера. Подробности

Столичный клуб "Женис" объявил о смене главного тренера. Руководство команды назначило новым наставником украинского специалиста Андрея Демченко, передают Vesti.kz.

48-летний украинский специалист уже приступил к работе с коллективом. Как сообщает пресс-служба астанчан, Пиралы Алиев, занимавший пост исполняющего обязанности, продолжит свою деятельность в клубе в роли помощника главного тренера.

Андрей Демченко обладает внушительным послужным списком как в роли футболиста. В период игровой карьеры он успел поиграть за легендарный амстердамский "Аякс", в составе которого стал обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. Однако закрепиться в основном составе голландского гранда Демченко не сумел и вскоре продолжил карьеру на родине — в запорожском "Металлурге".

Уже в тренерской профессии он получил международный опыт, возглавив грузинский клуб "Дила", с которым работал на уровне национального чемпионата.