"Кайрат" подпишет еще одного вратаря? Почему клубу недостаточно кандидатов в сборную Казахстана

В зимнее межсезонье вратарская линия "Кайрата" претерпела значительные изменения и сменилась практически полностью. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему несмотря на приход двух кандидатов в сборную Казахстана алматинцы, возможно, еще выйдут на рынок за опытным иностранным голкипером.

Как известно, "Кайрат" ранее вернул после арендного соглашения с "Женисом" Темирлана Анарбекова. Бывший капитан молодежной сборной Казахстана отлично проявил себя в 2024 году и его возвращение в родной клуб логичное и своевременное.

Сам Темирлан настроен бороться исключительно за место основного вратаря "Кайрата". Для этого у него есть данные, но все же постоянно играть в клубе, где давление общественности достаточно высокое - это совсем другая задача, нежели выступление за нынешний "Женис" (при всем уважении к столичному клубу).

В том числе поэтому "Кайрат" подписал более опытного Александра Заруцкого. Вратарь "Астаны" был доступной опцией на рынке, здесь "желто-черные" сориентировались быстро и закрыли сделку. Заруцкий уже не первый год эпизодически проявляет себя едва ли на уровне основного вратаря сборной Казахстана, но проблема в другом - у него нет стабильно длинных игровых отрезков в последние сезоны.

Да, Заруцкий вратарь хорошего уровня и точно пригодится "Кайрату", но способен ли он потянуть ту же Лигу чемпионов? Далеко не факт. Показательно, что в той же "Астане", когда Григорий Бабаян применял ротацию, он ставил на матчи Лиги конференций Мухаммеджана Сейсена, а не Заруцкого.

В общем, Анарбеков - это большая перспектива, вратарь с высоким потенциалом, но пока не подтвердил свой уровень в других условиях. А Заруцкий - надежный тыл, вратарь идеальный для обоймы, но так и не ставший до сих пор основным в топ-команде.

Именно поэтому "Кайрату" в проекции еврокубков нужен еще один вратарь, скорее всего, иностранец. Вероятно, клуб снова может обратить внимание на российский рынок - там очень широкий выбор действительно качественных, интересных, опытных вратарей.

Не исключено, что такой переход состоится не сейчас, а летом, поскольку клуб будет наблюдать за конкуренцией между Анарбековым и Заруцким в первой части сезона.

"Кайрат" отыскал нового опорника: стал футболистом года, а его брат играет в "Баварии"

Фото: КФФ©