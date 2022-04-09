"Кайрат" победил сенсацию КПЛ и вышел на первое место

"Кайрат" на своем поле с минимальный счетом обыграл "Каспий" и вышел в лидеры КПЛ-2022, передает корреспондент Vesti.kz.

Победный гол на 41-й минуте забил Жоао Пауло.

После этого выигрыша "Кайрат" с 11 очками поднялся на первую строчку, обойдя "Каспий": клуб из Актау стал сенсацией стартового отрезка турнира, занимая лидирующую позицию в турнире.

"Каспий" откатился на второе место, которое делит вместе с "Тоболом" - у обеих команд по десять очков.

Ранее команда из Костаная проиграла "Ордабасы", а "Акжайык" одержал первую победу в сезоне.

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