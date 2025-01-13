"Кайрат" отыскал нового опорника: стал футболистом года, а его брат играет в "Баварии"

"Кайрат" близок к трансферу футболиста сборной Израиля и российского клуба "Пари НН" Дана Глейзера. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о карьерном пути 28-летнего полузащитника и оценивает его перспективы в алматинском клубе.

На молодежном уровне Глейзер котировался как один из главных талантов академии "Маккаби Тель-Авив". Более того, в 17 лет Дан был на грани перехода в немецкий "Айнтрахт". Сделка сорвалась в последний момент.

"Я должен был перейти в "Айнтрахт" и на самом деле я уже подписал там контракт, но бюрократические условия ФИФА не позволили мне этого сделать. Мне было 17 лет, это был мой первый сезон в юношеской команде. Немецкая команда был заинтересована, они также знали, что у меня есть немецкий паспорт и это должно было помочь в сделке", - вспоминал позже футболист.

В итоге, Дан остался на родине и спустя время стал одним из ключевых игроков "Маккаби Тель-Авив". Вместе с родным клубом он выиграл все внутренние трофеи, а в сезоне 2019/20 и вовсе был признан лучшим игроком чемпионата Израиля.

Глейзер из футбольной семьи. Двоюродным братом Дана является вратарь сборной Израиля Даниэль Перец, играющий за мюнхенскую "Баварию". А еще он старший брат футболистов-близнецов Тамира и Амита Глейзера - оба выступают в чемпионате Израиля.

Помимо крепкой карьеры внутри Израиля, у Дана достаточно богатый опыт выступления в еврокубках. У него 35 матчей в турнирах УЕФА (и еще шесть игр в юношеской ЛЧ), включая групповые этапы Лиги Европы и Лиги конференций.

Любопытно, что свой единственный гол в еврокубках Глейзер забил карагандинскому "Шахтеру" в квалификации Лиги конференций в 2021 году.

Кроме того, у хавбека 21 матч на уровне национальной сборной Израиля. Последний раз он играл за сборную летом прошлого года, его вызывали на товарищеские матчи с Беларусью и Венгрией.

Летом 2024-го израильтянин перебрался в клуб российской премьер-лиги "Пари НН". Его пригласил сербский специалист Саша Илич, но после увольнения тренера, Глейзер потерял место в основе при новом тренере Викторе Гончаренко.

В том числе, это сподвигло Глейзера на перемены этой зимой и согласие на переход в "Кайрат". Но также Дан советовался со своим соотечественником, защитником "Кайрата" Офри Арадом. По информации источника знакомого с ситуацией, Арад сначала дал положительные рекомендации клубу по Глейзеру, а затем переговорил и с Даном. В частности, Офри заверил, что с точки зрения условий жизни в Алматы и футбольной составляющей в "Кайрате" - Дан будет чувствовать себя очень комфортно. Это было особенно важно для Глейзера, поскольку недавно он стал отцом и он хотел обеспечить полную безопасность и комфорт своей семье.

Алматинцы давно нуждались в усилении центра поля и, в частности, в чистом опорном полузащитнике, Глейзер способен застолбить за собой эту роль. При этом, с точки зрения функционала Дан довольно ограниченный игрок. Он не способен активно двигать мяч вперед, у него нет в арсенале дальнего удара или тонкой передачи. Исключительный волнорез, который заточен на отбор, да, тактически образованный, объемный, но без изысков. В чем-то Глейзер по стилистике игры напоминает бывшего опорника "Кайрата" Исламбека Куата.

В том же время приход Глейзера - это сигнал для Адилета Садыбекова. Молодой опорник сборной Казахстана только восстановился после тяжелой травмы и теперь ему предстоит возвращаться на фоне возникшего конкурента. Любопытно, как справится в такой ситуации Садыбеков, хотя с точки зрения футбольного потенциала и скиллов казахстанец точно не выглядит игроком, уступающим тому же Глейзеру.

Фото: ФК "Маккаби Тель-Авив"©, ФК "Пари НН"©