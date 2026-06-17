"Кайрат" официально попрощался с Сатпаевым перед матчем КПЛ

Алматинский "Кайрат" провёл церемонию прощания с нападающим сборной Казахстана Дастаном Сатпаевым перед его переходом в лондонский "Челси", передают Vesti.kz.

Символическое прощание в Алматы

Перед перенесённым матчем 17-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) против "Кызылжара" председатель наблюдательного совета клуба Кайрат Боранбаев вручил футболисту памятную футболку в рамке с номером 58 — именно столько матчей за основную команду "Кайрата" провёл Сатпаев с учётом этой встречи.

Для воспитанника алматинского клуба игра против петропавловцев стала последней в составе "жёлто-чёрных" перед переездом в Англию.

Скриншот: кадр из трансляции

Также на поле была развернута большая игровая футболка с 10-м номером и фамилией форварда.

Скриншот: кадр из трансляции

Переход в "Челси"

Ранее сообщалось, что лондонский "Челси" ещё в начале 2025 года достиг соглашения с "Кайратом" о трансфере футболиста. После достижения совершеннолетия в августе 2026 года Сатпаев сможет официально присоединиться к английскому клубу.

Статистика игрока за "Кайрат"

До матча с "Кызылжаром" Сатпаев провёл за алматинский клуб 57 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 10 результативных передач. После завершившейся встречи его показатель достиг 58 игр за основную команду.

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