КПЛ
Вчера 19:30

"Кайрат" официально попрощался с Сатпаевым перед матчем КПЛ

Последний матч Дастана Сатпаева за "Кайрат". ©Кадр из видео

Алматинский "Кайрат" провёл церемонию прощания с нападающим сборной Казахстана Дастаном Сатпаевым перед его переходом в лондонский "Челси", передают Vesti.kz.

Символическое прощание в Алматы

Перед перенесённым матчем 17-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) против "Кызылжара" председатель наблюдательного совета клуба Кайрат Боранбаев вручил футболисту памятную футболку в рамке с номером 58 — именно столько матчей за основную команду "Кайрата" провёл Сатпаев с учётом этой встречи.

Для воспитанника алматинского клуба игра против петропавловцев стала последней в составе "жёлто-чёрных" перед переездом в Англию.

Скриншот: кадр из трансляции

Также на поле была развернута большая игровая футболка с 10-м номером и фамилией форварда.

Скриншот: кадр из трансляции

Переход в "Челси"

Ранее сообщалось, что лондонский "Челси" ещё в начале 2025 года достиг соглашения с "Кайратом" о трансфере футболиста. После достижения совершеннолетия в августе 2026 года Сатпаев сможет официально присоединиться к английскому клубу.

Статистика игрока за "Кайрат"

До матча с "Кызылжаром" Сатпаев провёл за алматинский клуб 57 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 10 результативных передач. После завершившейся встречи его показатель достиг 58 игр за основную команду.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 13 9 4 0 24-9 31
2 Кайрат 15 8 6 1 22-9 30
3 Окжетпес 13 6 6 1 18-12 24
4 Астана 13 6 4 3 19-13 22
5 Улытау 13 6 4 3 13-13 22
6 Елимай 13 5 5 3 20-17 20
7 Актобе 13 5 4 4 16-13 19
8 Женис 13 4 4 5 11-16 16
9 Атырау 13 2 9 2 9-8 15
10 Кызылжар 14 4 3 7 15-18 15
11 Жетысу 13 3 5 5 16-19 14
12 Кайсар 14 2 7 5 11-18 13
13 Тобол 13 3 3 7 12-20 12
14 Иртыш 13 1 6 6 13-19 9
15 Алтай УК 13 1 6 6 6-12 9
16 Каспий 13 2 2 9 8-17 8

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