"Кайрат" объявил о возвращении важного игрока

Центральный защитник "Кайрата" Лука Гадрани приступил к тренировкам в общей группе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинцев.

28-летний грузинский легионер из-за повреждения не играл за "желто-черных" с осени 2024 года.

Гадрани выступает за "Кайрат" с 2024 года. На его счету 18 матчей во всех турнирах, в которых он забил два гола и сделал один ассист.

Ранее, Лука выступал в КПЛ за "Тараз" и "Актобе". Всего, за казахстанские клубы он провел 71 матч в которых забил восемь мячей и оформил оджин ассист.