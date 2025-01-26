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"Кайрат" назвал состав на УТС в Турции

©ФК "Кайрат"

Футбольный клуб "Кайрат" опубликовал состав, который отправится на учебно-тренировочные сборы в Турции, передают Vesti.kz.

Список игроков выглядит так:

Ранее сообщалось, что эти сборы пройдут с 25 января по 15 февраля. На этом этапе алматинская команда проведет серию из семи контрольных матчей с соперниками из разных стран:

29 января: "Борац" (Босния и Герцеговина);
1 февраля: "Иберия 1999" (Грузия);
5 февраля: "Пари НН" (Россия);
8 февраля: "Самгурали" (Грузия);
11 февраля: "Динамо" Махачкала (Россия);
14 февраля: "Камаз" (Россия);
14 февраля: "Химки" (Россия).

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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