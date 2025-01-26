"Кайрат" назвал состав на УТС в Турции

Футбольный клуб "Кайрат" опубликовал состав, который отправится на учебно-тренировочные сборы в Турции, передают Vesti.kz.

Список игроков выглядит так:





Ранее сообщалось, что эти сборы пройдут с 25 января по 15 февраля. На этом этапе алматинская команда проведет серию из семи контрольных матчей с соперниками из разных стран:

29 января: "Борац" (Босния и Герцеговина);

1 февраля: "Иберия 1999" (Грузия);

5 февраля: "Пари НН" (Россия);

8 февраля: "Самгурали" (Грузия);

11 февраля: "Динамо" Махачкала (Россия);

14 февраля: "Камаз" (Россия);

14 февраля: "Химки" (Россия).

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