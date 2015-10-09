Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 10:00
 

"Кайрат" жестко ответил казахстанскому клубу по аренде Калмурзы

"Кайрат" жестко ответил казахстанскому клубу по аренде Калмурзы ©ФК "Кайрат"

Глава "Кайрата" Кайрат Боранбаев жестко отреагировал на инициативу директора "Тараза" Дидара Сыдыкбека, который публично заявил о намерении направить официальный запрос по 18-летнему голкиперу алматинского клуба Шерхану Калмурзе, передают Vesti.kz

Глава "Кайрата" Кайрат Боранбаев жестко отреагировал на инициативу директора "Тараза" Дидара Сыдыкбека, который публично заявил о намерении направить официальный запрос по 18-летнему голкиперу алматинского клуба Шерхану Калмурзе, передают Vesti.kz

По словам Боранбаева, подобные предложения не имеют никаких шансов на обсуждение. Ранее Сыдыкбек открыто сообщил о желании усилить "Тараз" за счет голкипера алматинцев. 

"Ваше предложение даже не будет обсуждаться. Ничего отправлять не нужно. Хватит заниматься саморекламой и хайповать - лучше сосредоточьтесь на делах своего клуба", - заявил владелец алматинского клуба. 

Отметим, что 8 декабря Дидар Сыдыкбек был официально назначен директором "Тараза".

Что касается Калмурзы, он получил известность после того как из-за травм двух основных голкиперов получил шанс проявить себя на уровне Лиги чемпионов.

Юный вратарь дебютировал в матче группового этапе со "Спортингом" (1:4) и даже сумел отразить пенальти. Кроме того, он вышел в стартовом составе в домашней игре против мадридского "Реала" (0:5).

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

