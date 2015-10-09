"Кайрат" жестко ответил казахстанскому клубу по аренде Калмурзы

Глава "Кайрата" Кайрат Боранбаев жестко отреагировал на инициативу директора "Тараза" Дидара Сыдыкбека, который публично заявил о намерении направить официальный запрос по 18-летнему голкиперу алматинского клуба Шерхану Калмурзе, передают Vesti.kz.

По словам Боранбаева, подобные предложения не имеют никаких шансов на обсуждение. Ранее Сыдыкбек открыто сообщил о желании усилить "Тараз" за счет голкипера алматинцев.

"Ваше предложение даже не будет обсуждаться. Ничего отправлять не нужно. Хватит заниматься саморекламой и хайповать - лучше сосредоточьтесь на делах своего клуба", - заявил владелец алматинского клуба.

Отметим, что 8 декабря Дидар Сыдыкбек был официально назначен директором "Тараза".

Что касается Калмурзы, он получил известность после того как из-за травм двух основных голкиперов получил шанс проявить себя на уровне Лиги чемпионов.

Юный вратарь дебютировал в матче группового этапе со "Спортингом" (1:4) и даже сумел отразить пенальти. Кроме того, он вышел в стартовом составе в домашней игре против мадридского "Реала" (0:5).

