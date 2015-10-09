Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Казахстан(футбол)
Сегодня 12:30
 

Сатпаев вошел в число лучших игроков мира по версии зарубежных СМИ

Сатпаев вошел в число лучших игроков мира по версии зарубежных СМИ ©ФК "Кайрат"

Нападающий "Кайрата" и сборной Казахстана Дастан Сатпаев попал в список главных мировых талантов в возрасте до 18 лет, передают Vesti.kz

Издание Sports.ru составило список 25 главных лучших футболистов мира не старше 18 лет. Казахстанец был включен в эту подборку со следующей характеристикой. 

"Гражданин иного футбольного времени. Сатпаев – это все сразу: тащить от своей штрафной до чужой, копить обводки, бить с 35 метров, грызться за мяч. Уличный футболист, который умеет играть, а не выполнять скучную маленькую роль, и потому делает все. Посол героического футбола в нашей эпохе. 

Сыроват, как большинство в его возрасте, и слишком многое делает в одном темпе. Но самодостаточен как талант. Сатпаев кажется игроком, который мало зависит от позиции и системы. Его удар гарантирует неприятности, а до опасных зон он умеет добираться самостоятельно. 

Разумеется, его уже купил "Челси". Причем удивительно дешево", - отметили в издании. 

В 2025 году Дастан Сатпаев провёл 41 матч во всех турнирах, набрав 27 результативных баллов по системе "гол+пас" — 19 мячей и восемь результативных передач. Форвард также продолжает выступления за "Кайрат" на общем этапе Лиги чемпионов.

Напомним, что алматинский клуб объявил о продаже 17-летнего нападающего в лондонский "Челси" в феврале. Официально присоединиться к английской команде Сатпаев сможет после достижения совершеннолетия — в августе 2026 года.

