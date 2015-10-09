"Кайсар" подписал игрока сборной Казахстана

Кызылординский "Кайсар" объявил о подписании контракта с 19-летним полузащитником Димашом Серикулы, передают Vesti.kz.

19-летний полузащитник ранее выступал за основную команду "Тараза" и уже успел проявить себя на взрослом уровне.

В 2023 году Димаш Серикулы был признан лучшим игроком молодежной QJ League, что принесло ему интерес со стороны клубов элитного дивизиона. Теперь он попытается закрепиться на новом уровне в составе "Кайсара".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!