Два клуба КПЛ хотят подписать Исламхана

Павлодарский "Иртыш" и кызылординский "Кайсар" проявляют интерес к подписанию 32-летнего полузащитника Бауыржана Исламхана.

Несмотря на отсутствие игровой практики в прошлом сезоне, интерес к опытному хавбеку со стороны двух клубов с богатой историей сохраняется. В 2025 году Исламхан числился в составах туркестанского "Турана" и "Астаны", однако ни в одном официальном матче участия не принимал.

По информации Aladop.kz "Кайсар" и "Иртыш" заинтересованы в подписании атакующего полузащитника.

Напомним, Исламхан выступал за "Кайрат" с 2014 по 2019 год. За этот период он помог команде завоевать четыре Кубка Казахстана (2014, 2015, 2017, 2018) и два Суперкубка страны (2016, 2017).

В его карьере также были "Ордабасы", "Тараз", российская "Кубань" и эмиратский "Аль-Айн". Ранее футболист в интервью отмечал, что его главной целью остаётся возвращение в сборную Казахстана в 2026 году.

