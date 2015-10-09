Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Два клуба КПЛ хотят подписать Исламхана

Павлодарский "Иртыш" и кызылординский "Кайсар" проявляют интерес к подписанию 32-летнего полузащитника Бауыржана Исламхана.

Павлодарский "Иртыш" и кызылординский "Кайсар" проявляют интерес к подписанию 32-летнего полузащитника Бауыржана Исламхана.

Продолжение
Несмотря на отсутствие игровой практики в прошлом сезоне, интерес к опытному хавбеку со стороны двух клубов с богатой историей сохраняется. В 2025 году Исламхан числился в составах туркестанского "Турана" и "Астаны", однако ни в одном официальном матче участия не принимал.

По информации Aladop.kz "Кайсар" и "Иртыш" заинтересованы в подписании атакующего полузащитника. 

Напомним, Исламхан выступал за "Кайрат" с 2014 по 2019 год. За этот период он помог команде завоевать четыре Кубка Казахстана (2014, 2015, 2017, 2018) и два Суперкубка страны (2016, 2017).

В его карьере также были "Ордабасы", "Тараз", российская "Кубань" и эмиратский "Аль-Айн". Ранее футболист в интервью отмечал, что его главной целью остаётся возвращение в сборную Казахстана в 2026 году.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

