Гвардиола дал оценку увольнению Марески и высказался о будущем "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал увольнение Энцо Марески из "Челси" и привел в сравнению свои отношения с руководством "горожан".

Решение об отставке Марески было принято после того, как в последних семи матчах английской премьер-лиги (АПЛ) "Челси" одержал одну победу при двух поражениях и четырех ничьих.

"Все, что я могу сказать по этому поводу, – это то, что "Челси" потерял невероятного тренера и невероятного человека. Это решение руководства "Челси", поэтому мне больше нечего добавить.

Как же мне повезло быть в клубе, в котором я сейчас. Мой клуб – невероятный. У меня есть контракт. Я говорю это миллиард раз – я знаю, вы уже устали от меня, я здесь уже десять лет, и обещаю вам, что однажды уйду, но у меня есть контракт, я счастлив, я хочу бороться вместе со своей командой, руководство меня уважает – они доказали это в прошлом сезоне, когда мы не выигрывали ни одного матча в течение трех месяцев, и они меня поддерживали", – сказал Гвардиола.