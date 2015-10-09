Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 18:00
 

"Челси" объявил решение по главному тренеру

  Комментарии

"Челси" объявил решение по главному тренеру

Лондонский "Челси" объявил об отставке Энцо Марески с должности главного тренера, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-служуб клуба.

Решение об отставке Марески было принято после того, как в последних семи матчах английской премьер-лиги (АПЛ) "Челси" одержал одну победу при двух поражениях и четырех ничьих.

"Поскольку ключевые задачи в четырех турнирах, включая квалификацию в Лигу чемпионов, еще только предстоит решить, Энцо и клуб считают, что перемены дадут команде наилучший шанс вернуть ход сезона в нужное русло. Мы желаем Энцо успехов в будущем", - говорится в сообщении "Челси".

Итальянский специалист возглавлял "синих" с лета 2024 года, подписав контракт сроком на пять лет с опцией продления еще на один год. Под его руководством лондонский клуб выиграл Лигу конференций, а также клубный чемпионат мира, провёл 90 матчей, в которых отпраздновал 55 побед при 15 ничьих и 20 поражениях.

На данный момент "Челси" занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков после 19 игр. "Синие" выиграли лишь два из девяти последних матчей во всех турнирах. 


Ранее 45-летний Мареска работал главным тренером "Лестера", с которым стал победителем Чемпионшипа в сезоне-2023/24. Кроме того, он возглавлял молодежную команду "Манчестер Сити" в 2020-2021 годах, а в 2022-2023 годах входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в качестве ассистента.

Также он являлся главным тренером итальянской "Пармы" и входил в штабы "Асколи", "Севильи" и "Вест Хэма".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 19 14 3 2 37-12 45
2 Манчестер Сити 18 13 1 4 43-17 40
3 Астон Вилла 19 12 3 4 30-23 39
4 Ливерпуль 18 10 2 6 30-26 32
5 Челси 19 8 6 5 32-21 30
6 Манчестер Юнайтед 19 8 6 5 33-29 30
7 Сандерленд 18 7 7 4 20-18 28
8 Эвертон 19 8 4 7 20-20 28
9 Брентфорд 18 8 2 8 28-26 26
10 Ньюкасл Юнайтед 19 7 5 7 26-24 26
11 Кристал Пэлас 18 7 5 6 21-20 26
12 Фулхэм 18 8 2 8 25-26 26
13 Тоттенхэм Хотспур 18 7 4 7 27-23 25
14 Брайтон энд Хов Альбион 19 6 7 6 28-27 25
15 Борнмут 19 5 8 6 29-35 23
16 Лидс Юнайтед 18 5 5 8 25-32 20
17 Ноттингем Форест 19 5 3 11 18-30 18
18 Вест Хэм Юнайтед 19 3 5 11 21-38 14
19 Бернли 19 3 3 13 20-37 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 19 0 3 16 11-40 3

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Сандерленд   •   Регулярный чемпионат, мужчины
2 января 01:00   •   не начат
Сандерленд
Сандерленд
(Сандерленд)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Сандерленд
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 79 человек

