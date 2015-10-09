"Челси" объявил решение по главному тренеру

Лондонский "Челси" объявил об отставке Энцо Марески с должности главного тренера, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-служуб клуба.

Решение об отставке Марески было принято после того, как в последних семи матчах английской премьер-лиги (АПЛ) "Челси" одержал одну победу при двух поражениях и четырех ничьих.

"Поскольку ключевые задачи в четырех турнирах, включая квалификацию в Лигу чемпионов, еще только предстоит решить, Энцо и клуб считают, что перемены дадут команде наилучший шанс вернуть ход сезона в нужное русло. Мы желаем Энцо успехов в будущем", - говорится в сообщении "Челси".

Итальянский специалист возглавлял "синих" с лета 2024 года, подписав контракт сроком на пять лет с опцией продления еще на один год. Под его руководством лондонский клуб выиграл Лигу конференций, а также клубный чемпионат мира, провёл 90 матчей, в которых отпраздновал 55 побед при 15 ничьих и 20 поражениях.

На данный момент "Челси" занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков после 19 игр. "Синие" выиграли лишь два из девяти последних матчей во всех турнирах.

Ранее 45-летний Мареска работал главным тренером "Лестера", с которым стал победителем Чемпионшипа в сезоне-2023/24. Кроме того, он возглавлял молодежную команду "Манчестер Сити" в 2020-2021 годах, а в 2022-2023 годах входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в качестве ассистента.

Также он являлся главным тренером итальянской "Пармы" и входил в штабы "Асколи", "Севильи" и "Вест Хэма".

