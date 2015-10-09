"Челси" выбрал кандидата на пост главного тренера

Новым главным тренером "Челси" может стать Лиам Росеньор, ныне работающий в клубе французской лиги "Страсбуре".

По информации ESPN, 41-летний английский специалист рассматривается руководством лондонского клуба как кандидат на долгосрочную работу. При этом "Челси" не намерен приглашать главного тренера "Кристал Пэлас" Оливера Гласнера — кандидатура 51-летнего австрийца не входит в текущие планы "синих".

Росеньор возглавляет "Страсбур" с июля 2024 года. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Под руководством англичанина команда провела 62 матча, в которых одержала 32 победы, 13 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений. В текущем сезоне "Страсбур" занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 23 очка после 16 туров.

Напомним, 1 января "Челси" объявил об отставке Энцо Марески, который возглавлял команду с лета 2024 года.

